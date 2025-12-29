Sono 25 gli indagati per i fondi ad Hamas i pc dietro una parete Spunta il nome dell' imam di Torino

Sono 25 le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta sui fondi destinati ad Hamas, con elementi emersi da computer nascosti dietro una parete in cartongesso. Tra i reperti trovati, chiavette USB, materiali informativi e la bandiera di Hamas. Tra gli indagati spicca il nome dell’imam di Torino, coinvolto in un’indagine che approfondisce il sospetto di finanziamenti illeciti e attività di propaganda.

I pc nascosti nell'intercapedine ricavata all'interno di una parete in cartongesso, diverse chiavette Usb, la bandiera di Hamas, diverso materiale informativo. E soprattutto soldi, tutti in contante, oltre un milione di euro. Le 17 perquisizioni effettuate dalla Digos e dalla Gdf subito dopo il blitz nell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all'applicazione di 9 misure cautelari.

Fondi ad Hamas Indagati in 25 - Più di un milione di euro in contanti sequestrato (dopo i 7 milioni bloccati già sabato), insieme a opuscoli, diverso m ... quotidiano.net

Fondi ad Hamas, 25 gli indagati. Trovati contanti e computer nascosti - Mohammad Hannoun ha trascorso la notte in carcere a Marassi ... rainews.it

