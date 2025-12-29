Sono 25 gli indagati per i fondi ad Hamas i pc dietro una parete Spunta il nome dell' imam di Torino

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 25 le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta sui fondi destinati ad Hamas, con elementi emersi da computer nascosti dietro una parete in cartongesso. Tra i reperti trovati, chiavette USB, materiali informativi e la bandiera di Hamas. Tra gli indagati spicca il nome dell’imam di Torino, coinvolto in un’indagine che approfondisce il sospetto di finanziamenti illeciti e attività di propaganda.

I pc nascosti nell’intercapedine ricavata all’interno di una parete in cartongesso, diverse chiavette Usb, la bandiera di Hamas, diverso materiale informativo. E soprattutto soldi, tutti in contante, oltre un milione di euro. Le 17 perquisizioni effettuate dalla Digos e dalla Gdf subito dopo il blitz nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all’applicazione di 9 misure cautelari,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

