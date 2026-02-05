E' ai domiciliari ma gli trovano tre etti di droga a casa | arrestato

Questa mattina un uomo agli arresti domiciliari è stato sorpreso con tre etti di droga nella sua casa. I carabinieri, dopo mesi di indagini cominciate a novembre, hanno eseguito l’arresto lunedì 2 febbraio. La droga è stata trovata durante una perquisizione e ora l’uomo si trova in manette.

L'operazione dei carabinieri è cominciata nel novembre scorso e si è conclusa positivamente lunedì 2 febbraio. I carabinieri del Radiomobile di Cittadella, sotto la supervisione del maggiore Alberto Cavenaghi, con il supporto del nucleo Cinofili di Torreglia, hanno arrestato a San Giorgio in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Un 32enne agli arresti domiciliari a Foggia è stato rintracciato e arrestato a Varcaturo, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli.

