Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi lunedì 16 febbraio | Orari finali risultati | il programma e dove vedere in tv

Oggi, lunedì 16 febbraio, gli italiani tornano in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato diverse medaglie ieri. La giornata si presenta ricca di finali e appuntamenti importanti, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo. Le competizioni si svolgono in vari impianti e sono trasmesse in diretta su diverse piattaforme televisive.

Dopo la sbornia di medaglie domenicale, l'Italia spera di essere protagonista anche lunedì 16 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi però le speranze azzurre sono più ristrette. Alex Vinatzer proverà a riscattare dei Giochi complicati con una buona prova nello slalom speciale, ma i favoriti sono altri. Mentre Arianna Fontana torna sul ghiaccio di Assago per dare la caccia a un'altra medaglia nei 1000m femminili dello short track. In serata, tocca al grande rientro di Flora Tabanelli nel big air: è una stella della disciplina, ma le sue condizioni al rientro dalla rottura del crociato sono una grande incognita.