Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Questa mattina gli atleti italiani tornano in pista ai Giochi di Milano-Cortina. Dopo il successo di ieri, con sei medaglie vinte, oggi si aspetta un’altra giornata intensa di gare e finali. Gli italiani sono pronti a scendere in campo, con orari e appuntamenti che tengono tutti con il fiato sospeso. Le competizioni si svolgono tra le diverse discipline, mentre gli appassionati seguono gli eventi in tivù o dal vivo.

Archiviata una domenica da record, con sei medaglie in un giorno, oggi sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti per l’Italia. Dopo le prime medaglie di Milano Cortina 2026, l’Italia dello sci alpino maschile cerca il bis con la combinata a squadre. Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder nella discesa, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger nello slalom speciale alle 14, quando si assegnerà la medaglia. Ma alla Milano Ice Skating Arena c’è grandissima attesa anche per Charlène Guignard e Marco Fabbri, dove comincerà il programma di danza sul ghiaccio per il pattinaggio di figura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 7 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026. Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi domenica 8 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv Oggi gli italiani scendono in pista per le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e Cortina; Milano-Cortina, tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record: dai rientri di Brignone e…; Olimpiadi Milano Cortina, i risultati del 6 febbraio degli italiani. Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. Di Lollobrigida il primo oro, Franzoni e Paris le prime medaglie azzurre. fanpage.it Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e CortinaEcco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: saranno 196, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne ... vogue.it Sofia Goggia, bronzo alle Olimpiadi: la dedica commovente, italiani in lacrime facebook Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com

