Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico, superando Tomba e lasciando senza parole i tifosi italiani. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa, che ha visto la campionessa affrontare le avversarie con determinazione. Il momento ha emozionato anche il fratello, che si è detto orgoglioso di essere al suo fianco in questa giornata speciale. Nel frattempo, la gara di biathlon di Vittozzi ha regalato un’altra medaglia d’oro all’Italia.

La Tigre e la neve si guardano feroci. Sole a dirotto, silenzio nella vallata delle Tofane. Alle 14,25, il casco dipinto e tigrato di Federica Brignone si sporge sul circo bianco e tutta l’Olympia sbianca di paura. Non è più una pista: è la preda. «L’atmosfera qui dà un’adrenalina bellissima», dice Fede. L’occhio di Tigre scruta la tribuna laggiù, che solo poco fa s’agitava nel baccano d’un un piccolo Maracanà — altro che il brasiliano vincitore di Bormio — e ora tace. Soltanto lo speaker azzarda una battuta, «the tiger in the cage», ma Fede perdonalo, perché non sa cosa dice. La gabbia si spalanca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Olimpiade, Italia da record. Il ruggito della tigre Brignone, l'abbraccio delle avversarie, il gelo di Goggia | Vittozzi, biathlon d'oro

