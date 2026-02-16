Buon onomastico Giuliana oggi 16 febbraio | video e immagini da condividere

Oggi, 16 febbraio, si ricorda Santa Giuliana di Nicomedia, una donna che ha scelto di abbandonare la famiglia pagana per seguire la fede cristiana. La sua conversione avvenne in un momento difficile, e da allora è diventata un simbolo di speranza per le partorienti e le persone malate. Per celebrare questa ricorrenza, sono stati condivisi video e immagini sui social network.

Si festeggia oggi, 16 febbraio, Santa Giuliana di Nicomedia. Nata da una famiglia pagana si convertì al Cristianesimo ed è considerata la santa protettrice delle partorienti e degli ammalati. Giuliana si convertì al Cristianesimo e subì il martirio dopo aver rifiutato le nozze con Eleusio. Secondo la ricostruzione agiografica la Santa fu martire nel 304-305 a Nicomedia dove l' imperatore Diocleziano pose la sua sede e fece partire la persecuzione nei confronti dei cristiani. Figlia di un funzionario imperiale, la diciottenne Giuliana rinunciò al matrimonio con il prefetto Eleusio. Perseguitata e uccisa e Nicomedia con Santa Barbara e il Vescovo Antimo.