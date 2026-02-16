Oblak ammette che l’Atletico ha buttato via le possibilità del titolo

Jan Oblak ha dichiarato che l’Atletico Madrid ha perso le chances di vincere il campionato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Rayo Vallecano. La sua squadra, fino a quel momento in corsa, ha subito una pesante batosta che ha compromesso le speranze di titolo. Il portiere sloveno ha aggiunto che errori difensivi hanno contribuito a questa sconfitta decisiva.

Breaking: Jan Oblak ha ammesso che l'Atletico Madrid ha "buttato via" le sue possibilità di vincere il trofeo LaLiga in questa stagione dopo essere caduto per 3-0 contro il Rayo Vallecano. Oblak ha raccolto due volte la palla dalla rete alla fine del primo tempo quando Fran Perez e Oscar Valentin hanno portato la squadra di Inigo Perez in controllo nell'intervallo. E la vittoria del Rayo è stata suggellata al 76? da Nobel Mendy, che è salito più in alto incontrando il cross di Alvaro Garcia, confermando un'altra sconfitta dannosa per l'Atleti. Dopo la sconfitta di domenica, il supercomputer Opta ha assegnato all'Atleti una probabilità dello 0% di vincere il suo primo titolo nella massima serie dal 2020-21, poiché ora è a 15 punti dalla capolista Real Madrid in classifica.