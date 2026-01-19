Il Fib Top Team ottiene il suo secondo successo consecutivo con la vittoria a Vigasio, consolidando il terzo posto in classifica. La squadra, ancora giovane, dimostra crescita e determinazione, con protagonisti come Davide Truzzi. La sfida contro avversari di alto livello rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del team, confermando la validità del progetto e la volontà di migliorarsi continuamente.

La Sammartinese firma l’impresa: la neopromossa espugna, in trasferta, il campo dei Campioni d’Italia della Vigasio Villafranca. Un risultato pesante, che incide sulla classifica e proietta i neopromossi ai vertici, attualmente terzi. Un successo che vale anche un primato simbolico: la Sammartinese diventa infatti la prima squadra a conquistare per la seconda volta il riconoscimento di Fib Top Team. Tra i protagonisti capaci di lasciare il segno, spicca Davide Truzzi, man of the match indiscusso: “Era una partita importante per diversi motivi: ci confrontavamo con grandi campioni e con una società di altissimo livello, contro la quale, soprattutto in casa loro, è sempre difficilissimo avere la meglio”, queste le sue prime parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fib top team: arriva il bis della neoporomossa Sammartinese. Blitz a Vigasio e 3° posto in classifica

