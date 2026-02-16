Nuovo primario alla neonatologia del Papardo al via l’era di Vincenzo Salvo

Vincenzo Salvo inizia oggi il suo incarico come nuovo primario alla neonatologia del Papardo, dopo aver accettato la nomina pochi giorni fa. La sua nomina arriva in un momento in cui l’ospedale sta rafforzando i reparti dedicati ai neonati, puntando a migliorare i servizi offerti ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

L’Azienda Ospedaliera rafforza la tutela della salute neonatale con l’insediamento del nuovo direttore, esperto in ventilazione neonatale e cardiologia pediatrica Si insedia oggi il Vincenzo Salvo come nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia con UTIN dell’Azienda Ospedaliera Papardo. La nomina rappresenta un passo strategico per rafforzare la cura dei neonati e conferma l’impegno dell’ospedale nella salute dei più piccoli. Dal 2007 al 2021 ha maturato significative competenze al Policlinico, distinguendosi nella gestione di patologie ad alta complessità e contribuendo in maniera concreta alla riduzione della mortalità neonatale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Vincenzo Milone inizia oggi il suo lavoro come nuovo primario di Otorinolaringoiatria all’Ospedale Papardo.

Il professor Giuseppe Andò è stato nominato nuovo primario di Cardiologia all’Ospedale Papardo di Messina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.