Tentativi di truffa a Frosinone | falsi Carabinieri al telefono

Nella città di Frosinone, sono stati segnalati recenti tentativi di truffa telefonica da parte di falsi Carabinieri. Le vittime coinvolte includono persone di diverse età, evidenziando come questi raggiri possano interessare chiunque. È importante rimanere vigili e diffidare da chiamate sospette che richiedono dati personali o denaro.

Negli ultimi giorni, nella città di Frosinone, sono stati segnalati diversi tentativi di truffa. Le vittime individuate non sono state esclusivamente persone anziane, a dimostrazione di come i raggiri possano colpire chiunque, indipendentemente dall’età.Il modus operandi dei truffatoriCome. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

