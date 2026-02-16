Nordio il ministro rilancia sul Csm | Sistema para-mafioso? Ho citato Di Matteo Ne dirò altre ogni giorno

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha fatto un’affermazione forte sul Csm, citando il pm Di Matteo e parlando di un “sistema para-mafioso”. La sua dichiarazione ha acceso un acceso dibattito politico, con molte voci che chiedono chiarimenti e approfondimenti. Nordio ha annunciato che continuerà a fare dichiarazioni ogni giorno, sottolineando la sua volontà di smascherare eventuali infiltrazioni. Durante un incontro pubblico, ha detto che non ha paura di affrontare le difficoltà legate a queste accuse.

Un pomeriggio ad alta tensione politica. Le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul Csm e sul presunto «sistema para-mafioso» hanno scatenato reazioni durissime. «Inadeguato», «indecente», «eversivo»: sono solo alcune delle accuse piovute sul Guardasigilli dopo l’intervista rilasciata al Mattino di Padova. Ma Nordio non arretra. Anzi, rilancia. «Non sono parole mie, cito altri magistrati». Al Corriere il ministro precisa: «Ah ma non è mica mio quel giudizio. Fossi matto. Io in questi casi ormai cito gli altri». Il riferimento è a una frase pronunciata nel 2019 dall’ex pm antimafia Nino Di Matteo, che in un’intervista aveva denunciato le «degenerazioni del correntismo» nel Consiglio superiore della magistratura, parlando di criteri «molto vicini alla mentalità e al metodo mafioso». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso” a causa di una sua opinione espressa durante un’intervista a Il Mattino.

