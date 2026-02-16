Nordio | Csm para-mafioso Ira di Pd e Anm ma lo diceva pure il pm Nino Di Matteo

Il ministro Nordio ha definito il Csm come un organo “para-mafioso”, scatenando una forte reazione da parte del Pd e dell’Anm. La sua affermazione ha suscitato polemiche, ma non è stata la prima volta che si parla di collegamenti tra i magistrati e ambienti criminali: il pm Nino Di Matteo aveva già paragonato il sistema correntizio alla criminalità organizzata. In passato, anche alcuni sostenitori del no alla riforma avevano ricordato questa analogia.

Bufera per le parole del ministro. Però gli ultrà del No dimenticano che perfino la toga (oggi contro la Riforma) paragonò il sistema correntizio alla criminalità organizzata. Clicca qui per guardare il video dell'intervento del pm Nino Di Matteo all'assemblea dell'Anm del 2019. Il Fronte del No al referendum pensava di avere fatto 1-1. Dopo la bufera causata dalle parole pronunciate dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri sugli elettori del Sì «indagati» o legati a centri di potere come la «massoneria deviata», ieri, i nemici della riforma hanno cercato di pareggiare il conto utilizzando un'intervista rilasciata dal Guardasigilli Carlo Nordio al Mattino di Padova. Il primo a parlare di "sistema para-mafioso" al Csm fu Nino Di Matteo. Nordio schiva gli attacchi Nino Di Matteo ha chiamato "sistema para-mafioso" il meccanismo che, secondo lui, favorisce infiltrazioni criminali nelle istituzioni, e questa affermazione ha suscitato molte polemiche al Csm. Scontro politico sul referendum: Nordio attacca correnti del Csm, opposizioni e magistrati reagiscono, mentre maggioranza difende riforma e invita alla calma. Nordio attacca il Csm: Sistema para-mafioso. Anm: offende le vittime. Il ministro poi precisa: Indignazione scomposta, ho citato Di Matteo. Pd: Parole irresponsabili. Conte: Adesso basta fango sulle toghe. Il Consiglio superiore della magistratura che opera con logiche da sistema «paramafioso». Sono parole forti quelle usate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio in un'intervista. E violenta è scoppiata subito la polemica. C'è «una consorteria autoreferenziale»