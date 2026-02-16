Il divieto di togliere le radio dalle auto ha sollevato molte polemiche, ma rischia di passare in secondo piano rispetto a un problema più urgente. La scelta di eliminare i dispositivi radio potrebbe limitare le possibilità di ascolto e, di conseguenza, influire sulla libertà di comunicazione di ogni automobilista. Questo tema, finora, non riceve abbastanza attenzione nel dibattito pubblico.

Si sta parlando troppo poco di un pericolo che riguarda la radio ma, più direttamente, anche la libertà di tutti noi. Ossia della possibilità che le nuove auto non abbiano in dotazione una radio. Spieghiamoci. Secondo i dati dell'Agcom, sempre più case automobilistiche scelgono di eliminare il ricevitore radio tradizionale dai nuovi modelli, in particolare dalle auto elettriche compatte, che sono poi le più diffuse tra i giovani e nelle grandi città. Indipendentemente da ogni altra valutazione (che poi bisogna capire quali siano), è una scelta che frena e inibisce una abitudine consacrata da molti decenni, quella di ascoltare la radio durante i viaggi e gli spostamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non togliete le radio dalle auto

Radio Marte è la radio ufficiale di “Auto Moto Napoli Expo 2026”, l’evento dedicato alle passioni delle due e quattro ruote.

Antonio Marano di Confindustria Radio Tv ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla crescente diffusione di auto prive di radio, evidenziando che questa scelta rischia di limitare la libertà di ascolto degli automobilisti.

How to Disable Auto-Answer Calls on iPhone

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.