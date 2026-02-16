Il consigliere Rando del Partito Democratico ha sottolineato l’urgenza di ottenere risorse immediate per Niscemi, dopo aver assistito alla visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La presenza delle autorità italiane, secondo Rando, rappresenta un passo concreto per aiutare una comunità che ha attraversato periodi complessi, soprattutto in zone colpite da tensioni e proteste.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Accogliamo con favore la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Niscemi: la presenza delle istituzioni è un segnale importante per una comunità che ha vissuto momenti difficili ed è dovuto il massimo rispetto. Ma senza un provvedimento concreto e risorse immediate per famiglie e attività economiche colpite, il rischio è che resti un'occasione mancata". Lo dichiara la senatrice Enza Rando della segreteria nazionale Pd. "I cittadini non hanno bisogno di passerelle, ma di misure straordinarie, tempi certi e sostegni economici reali - aggiunge Rando - Come Partito Democratico continueremo a incalzare il Governo affinché alle parole seguano i fatti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Niscemi: Rando (Pd), 'fare presto, servono risorse immediate'

A Niscemi, i rappresentanti del Pd, Nicita e Rando, criticano il governo Meloni.

In Aula al Senato, Vincenza Rando si commuove parlando di Niscemi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.