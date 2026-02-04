Vincenza Rando senatrice del Pd si commuove in Aula parlando di Niscemi | Sono nata lì Meloni è scappata

In Aula al Senato, Vincenza Rando si commuove parlando di Niscemi. La senatrice del Pd rivela di essere nata lì e critica il governo, accusandolo di aver trascurato la prevenzione contro le frane. Mentre parla, si emoziona e attacca Meloni, sostenendo che è scappata dalla sua terra.

Vincenza Rando, senatrice del PD, interviene in aula al Senato dopo l’informativa del ministro Nello Musumeci sulla frana di Niscemi e sul disinteresse politico, in particolare quello mostrato da Giorgia Meloni. La commozione nelle prime battute, quando ricorda: “Sono nata a Niscemi e conosco tutto della mia città”. Poi punta il dito contro il governo che corre in Emilia-Romagna, ma ignora il dramma della Sicilia e la mancata prevenzione in una regione dove si conoscevano i rischi idrogeologici. Commossa in aula per Niscemi “Sono cresciuta e vissuta a Niscemi e sono stata vicesindaca a Niscemi”, ricorda Vincenza Rando, senatrice del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La senatrice Vincenza Rando si commuove in Aula parlando di Niscemi.

A Niscemi, i rappresentanti del Pd, Nicita e Rando, criticano il governo Meloni.

