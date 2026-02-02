Perché proprio ora Caduta Libera la decisione della produzione su Isobel Kinnear

Da lunedì 2 febbraio, Caduta Libera torna in tv con alcune novità. La produzione ha deciso di apportare cambiamenti per cercare di risollevare gli ascolti, puntando su nuovi concorrenti e qualche modifica nel formato. La speranza è di catturare di nuovo l’attenzione del pubblico in una fascia molto competitiva.

Caduta Libera torna in onda da lunedì 2 febbraio con una serie di cambiamenti pensati per rilanciare il game show nella competitiva fascia preserale. La notizia è emersa nelle ultime ore direttamente dai social e anticipa una sorta di “seconda fase” del programma, dopo un avvio di stagione che non ha pienamente convinto sul piano degli ascolti. Nel quadro delle novità annunciate, è arrivata anche un’informazione che riguarda in particolare Isobel Kinnear, ex ballerina di Amici, impegnata a Caduta Libera in quella che rappresenta la prima esperienza in un programma televisivo non legato a Maria De Filippi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

