La strage del Rapido 904 indagato un boss di camorra | nuovo spiraglio dopo 41 anni

A 41 anni dalla strage del Rapido 904, avvenuta nel 1984 tra Napoli e Milano, si apre un nuovo capitolo nelle indagini. Questa volta, è stato iscritto nel registro degli indagati Raffaele Stolder, 67 anni, noto boss camorrista legato al clan Giuliano di Forcella. La riapertura delle indagini rappresenta un possibile passo avanti nella ricerca di verità e giustizia per quella tragedia.

