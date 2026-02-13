Iveco Group | 2025 tra calo dei ricavi cessione Defence e l’offerta Tata Motors per rilanciare il futuro del gruppo

Iveco Group, con sede a Torino, ha annunciato che nel 2025 ha registrato un calo del 7% nei ricavi, scendendo a 13,4 miliardi di euro, a causa delle difficoltà nel mercato dei veicoli commerciali e delle tensioni sui costi delle materie prime. La società ha anche comunicato di aver concluso la cessione della divisione Defence, un'operazione necessaria per concentrarsi sui veicoli civili, mentre Tata Motors ha presentato un'offerta per acquisire una quota significativa del gruppo, nel tentativo di rilanciare il futuro dell'azienda. Un dettaglio che distingue questa fase è l'intenzione di Iveco di

Iveco Group: Tra Calo di Ricavi e Manovre Strategiche per un Nuovo Inizio. Iveco Group ha chiuso il 2025 con un calo del 7% nei ricavi, raggiungendo i 13,4 miliardi di euro, e un utile netto adjusted di 312 milioni di euro. L’azienda, leader nel settore dei veicoli commerciali e industriali, sta portando avanti la cessione della divisione Defence a Leonardo e l’offerta pubblica di acquisto da parte di Tata Motors, operazioni cruciali per ridisegnare il suo futuro. Queste mosse arrivano in un contesto di mercato complesso, segnato da un rallentamento in Europa e da sfide operative interne. Un Anno di Sfide e Resilienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Iveco, la storica casa automobilistica italiana, ha chiuso il 2025 con utili in forte calo, raggiungendo 312 milioni di euro rispetto ai 520 milioni dell’anno precedente, mentre le vendite in Europa continuano a soffrire e Tata Motors si prepara a entrare sul mercato con nuovi investimenti.

