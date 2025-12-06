Con Tokaido Duo torniamo a esplorare il fascino del Giappone antico attraverso gli occhi e le azioni di pellegrini, mercanti e artisti. Creato da Antoine Bauza, edito da Stonemaier Games e pubblicato in Italia da Mancalamaro, questo titolo è pensato espressamente per due giocatori. È un gioco relativamente rapido una partita dura circa 20-30 minuti e semplice da apprendere, ma con meccaniche discrete che lasciano spazio a decisioni interessanti. Ambientazione e Contenuto. In Tokaido Duo, due giocatori percorreranno la più piccola isola dell’arcipelago giapponese, Shikoku. Scoprirete i suoi numerosi scenari attraverso gli occhi di tre diversi personaggi, e potrete sperimentare così un triplice viaggio spirituale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tokaido Duo, la recensione del gioco da tavolo: girovagando Shikoku