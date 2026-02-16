Nasce il polo didattico internazionale di San Salvo con il corso di laurea in inglese in Ingegneria e gestione del patrimonio culturale
L’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha aperto il nuovo polo didattico internazionale a San Salvo, creando un corso di laurea in inglese dedicato all’ingegneria e alla gestione del patrimonio culturale. La scelta di questa sede deriva dall’obiettivo di rafforzare le collaborazioni con l’Uzbekistan, come dimostra il recente seminario a Samarkand dedicato al “New Urbanization Concept”, al quale hanno partecipato anche studenti e docenti italiani.
Prosegue il rafforzamento delle relazioni accademiche tra l’Abruzzo e l’Uzbekistan. Nei giorni scorsi, a Samarkand, si è concluso il seminario internazionale “New Urbanization Concept”, durante il quale l’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la Samarkand State Architecture and Construction University hanno firmato un Memorandum of Understanding per promuovere iniziative congiunte in ambito scientifico e didattico. E nella mattinata di lunedì 16 febbraio, nella sede del rettorato della d'Annunzio, a Chieti, si è svolto un incontro tra i vertici delle due università, finalizzato a consolidare il partenariato e a definire le future attività comuni.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Accordo tra la d'Annunzio e l'università in Uzbekistan: nasce il polo internazionale di San Salvo
