La Juve si riscopre timida lo Scudetto è lontano Spalletti | Servono passi avanti

Torino, 8 dicembre 2025 – C’è tanto da lavorare in casa Juventus se si vuole sul serio tornare in alto. La Yildiz dipendenza continua, ma soprattutto, al primo vero big match dopo una buona sequenza di risultati, è rispuntata fuori una certa timidezza, quella che Luciano Spalletti ha sempre cercato di sconfiggere da quando è subentrato a Igor Tudor. Vecchia Signora scolastica, con pochi acuti, poi annacquata nel suo incedere da un Napoli più pronto per giocarsi trofei importanti. La squadra di Conte ha azzannato la partita con ferocia, facendo immediatamente capire perché il tricolore è sul petto dei partenopei mentre la Juve non lo vince da 5 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Juve si riscopre timida, lo Scudetto è lontano. Spalletti: “Servono passi avanti”

