’Lista degli stupri’ al liceo | la Procura apre un fascicolo

ROMA La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale in relazione alla ‘ lista stupri comparsa nei giorni scorsi sul muro di un bagno del liceo Giulio Cesare. Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato con la Procura per i Minorenni e nasce dall’informativa trasmessa dalla polizia dopo le prime audizioni, tra cui quella della dirigente scolastica. I pm capitolini sono coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, ma indagano anche quelli della procura per i Minori, coordinati dalla procuratrice Giovanna Lebboroni. L’elenco — nove nomi di ragazze, studentesse della scuola, affiancati dalla scritta ‘lista stupri’ — era stato denunciato dal collettivo Zero Alibi a due giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, suscitando indignazione nel quartiere Trieste e reazioni immediate nel mondo politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net