Mourinho nel contratto con il Benfica c' è una clausola segreta per il ritorno

José Mourinho ha firmato di recente un contratto con il Benfica, ma una clausola nascosta potrebbe portarlo di nuovo in panchina. La clausola, infatti, consente al tecnico di tornare a allenare in qualsiasi momento, e questa possibilità ha già sollevato molte discussioni tra gli esperti di calcio. Il club portoghese non ha voluto commentare pubblicamente, ma gli addetti ai lavori parlano di un accordo che potrebbe cambiare le carte in tavola nel calcio europeo.

