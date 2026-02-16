Mourinho evoca lo spettro del Real | Il Re ferito è pericoloso

José Mourinho ha ricordato il suo passato al Real Madrid, sottolineando che il club spagnolo è ancora una minaccia per lui. Il tecnico portoghese ha avvertito che, dopo le tensioni passate, il Real può essere pericoloso come un “Re ferito”. Durante una conferenza stampa, ha menzionato come le sfide contro i blancos siano sempre state intense e che, anche ora, restano una minaccia concreta.

Il destino, si sa, ha un senso dell’umorismo particolarmente affilato quando si parla di José Mourinho. Lo “Special One”, oggi alla guida di un Benfica rigenerato e battagliero, si ritrova davanti il suo passato più glorioso e ingombrante: il Real Madrid. Martedì 17 febbraio, l’Estádio da Luz sarà il teatro di un playoff d’andata di Champions League che profuma di epica, nato dalle ceneri di una fase a gironi conclusasi in modo surreale proprio tra queste due compagini. Mourinho, che a Madrid ha vinto e sofferto, non usa giri di parole per descrivere lo stato d’animo degli avversari: «Sono feriti, e un re ferito è molto più pericoloso di uno in piena salute», ha dichiarato ai microfoni della BBC, alzando la tensione di un match che promette di fermare il tempo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

