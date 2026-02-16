Morto a 95 anni Robert Duvall attore de Il Padrino e Apocalypse Now aveva vinto l' Oscar con Tender Mercies

Robert Duvall, noto attore protagonista in film come Il Padrino e Apocalypse Now, è morto a 95 anni a causa di problemi di salute. La notizia è stata confermata dai suoi familiari, che hanno riferito che l’attore era ricoverato in ospedale da alcuni giorni. Duvall aveva vinto un Oscar con il film Tender Mercies e aveva lavorato in numerosi altri successi di Hollywood.

È morto a 95 anni Robert Duvall, leggenda del cinema hollywoodiano. Nato a San Diego nel 1931, è stato uno dei più grandi attori del Novecento. Leggendari i suoi ruoli in pietre miliari della settima arte, come quelli ne Il Padrino e in Apocalypse Now. Una carriera stellare, impreziosita da sette candidature all'Oscar e una statuetta: nel 1984 vinse come migliore attore per l'interpretazione in Tender mercies – Un tenero ringraziamento. Duvall è deceduto "serenamente" domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia, secondo una dichiarazione inviata dalla sua agenzia di pubbliche relazioni a nome della moglie Luciana.