Viviano dice che l’Inter si diverte quando le avversarie sbagliano e punta il dito su Dimarco, che, secondo lui, ha cambiato volto grazie a Inzaghi. L’ex portiere ha commentato il momento della squadra nel podcast Cose Scomode, tra risultati e singoli.

Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto nel podcast Cose Scomode per analizzare il momento dell' Inter dopo la vittoria contro il Sassuolo. L'ex numero uno ha espresso alcune considerazioni sulla prestazione dei nerazzurri, evidenziando i punti di forza e le difficoltà della squadra di Cristian Chivu. LA PARTITA CON IL SASSUOLO – «Ad un certo punto è stato tutto facile, ma nel primo tempo il Sassuolo ha messo pure sotto l'Inter. Chivu non era contento.

© Internews24.com - Viviano commenta: «Quando le avversarie giocano allo sbaraglio, l’Inter si diverte. Dimarco? L’ha reso così Inzaghi»

