Monobob femminile | Italia fuori dalle prime venti cosa è successo

L’Italia si ferma oltre la ventesima posizione nel monobob femminile a causa di una giornata difficile, con le atlete che faticano a mantenere il passo delle concorrenti. Nolte e Meyers dominano la gara, lasciando il pubblico senza parole con le loro performance eccezionali, che portano un’energia nuova alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nolte e Meyers volano nel monobob femminile e illuminano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con due prestazioni stellari, da campionesse assolute. C'era grande attesa per la tedesca, data da molti come assoluta favorita per la conquista dell'oro. E lei non ha assolutamente deluso, anche e soprattutto nella terza manche. Infatti, è arrivata un'altra grandissima prestazione che segna un 59.15 pazzesco e fissa il totale a 2:58.27, in testa alla gara.

Nolte punta alla vittoria nel monobob femminile a Milano Cortina, perché vuole riscattarsi dopo le ultime gare e avvicinarsi alle americane in classifica.

Gli USA hanno battuto l’Italia nel torneo di hockey femminile, eliminandola dalle Olimpiadi.

