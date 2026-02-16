Monobob femminile | Italia fuori dalle prime venti cosa è successo
L’Italia si ferma oltre la ventesima posizione nel monobob femminile a causa di una giornata difficile, con le atlete che faticano a mantenere il passo delle concorrenti. Nolte e Meyers dominano la gara, lasciando il pubblico senza parole con le loro performance eccezionali, che portano un’energia nuova alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Nolte e Meyers volano nel monobob femminile e illuminano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con due prestazioni stellari, da campionesse assolute. C’era grande attesa per la tedesca, data da molti come assoluta favorita per la conquista dell’oro. E lei non ha assolutamente deluso, anche e soprattutto nella terza manche. Infatti, è arrivata un’altra grandissima prestazione che segna un 59.15 pazzesco e fissa il totale a 2:58.27, in testa alla gara. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte cerca la vittoria sulle americane, le azzurre non entrano nelle migliori venti
Nolte punta alla vittoria nel monobob femminile a Milano Cortina, perché vuole riscattarsi dopo le ultime gare e avvicinarsi alle americane in classifica.
SI ASSEGNA IL TITOLO… … al Cortina Sliding Centre! Al via le ultime due batterie della gara di monobob femminile! terza manche alle 19 quarta manche alle 21.06 Forza Simona De Silvestro, forza Giada Andreuttiiiiii! #ItaliaTeam FISI - Federazion - facebook.com facebook
IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI LUNEDI 16 FEBBRAIO 9:05 – Curling femminile round robin sessione 7: Svezia-Svizzera Cina-Canada Danimarca-Gran Bretagna 10:00 – Sci alpino slalom uomini prima manche (Tobias Kastlunger, Tommaso Sa x.com