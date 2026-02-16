LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Nolte cerca la vittoria sulle americane le azzurre non entrano nelle migliori venti

Nolte punta alla vittoria nel monobob femminile a Milano Cortina, perché vuole riscattarsi dopo le ultime gare e avvicinarsi alle americane in classifica. Le atlete italiane, invece, non sono riuscite a entrare nelle prime venti posizioni e devono ancora migliorare. La quarta manche riprenderà alle 21 e sarà decisiva per definire i risultati finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.56 La quarta e ultima manche del monobob a Milano Cortina inizierà alle 21.06, con la cronaca testuale che riprenderà alle 21.00. A dopo! 19.54 Andreutti chiude al ventiquattresimo posto, con De Silvestro che la precede di una sola posizione. Ultima e penultima posizione per le nostre azzurre. Termina cosi la terza manche. 19.52 Al terzo intermedio ha 4.15 secondi da recuperare, addirittura rischia di rovesciarsi. Nel giorno del suo compleanno, difficile che possa regalarsi l'ultima batteria. 19.50 Totale di 3:02.27 per Lin che supera De Silvestro ma non centra le prime venti posizioni.