Moltbot sta facendo parlare di sé come il nuovo agente AI che sta rapidamente diventando virale. Da semplice promessa per il futuro degli assistenti digitali, ora si trova al centro di discussioni sulla sua reale efficacia, sicurezza e rispetto della privacy degli utenti. Moltbot dimostra come l’intelligenza artificiale possa essere usata non solo per facilitare la vita quotidiana, ma anche per sollevare nuovi interrogativi su tutela e affidabilità.

Da promessa per il futuro degli assistenti digitali a caso di studio per innovazione ma anche sicurezza e privacy dell’utente. Il tutto in appena 72 ore, sufficienti per conquistare GitHub e diventare virale sui social, in particolar modo X. Stiamo parlando di Moltbot (originariamente chiamato Clawdbot ), un agente di intelligenza artificiale gratuito e open source acclamato dagli utenti per caratteristiche uniche nel settore. Suo tallone d’Achille tuttavia sono le implicazioni per la sicurezza, in quanto una sua installazione rischia di esporre gli utenti a potenziali frodi e pubblicazioni involontarie dei dati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Moltbot, cos’è e come funziona il nuovo agente AI virale

