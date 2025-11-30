Bergamo molesta una ragazza sul bus poi la sbatte contro un muro e la picchia | arrestato e processato un 27enne di nuovo

Bergamo, 30 novembre 2025 – Un bengalese di 27 anni è stato arrestato da una volante della questura di Bergamo con l'accusa di aver molestato e picchiato una ragazza sua connazionale (ma i due non si erano mai visti in precedenza) mentre erano sull'autobus. A salvarla un passante e il suo fidanzato, che nel frattempo l'aveva raggiunta. L'episodio alle 16 di venerdì in via San Lazzaro a Bergamo: la giovane, 23 anni, era stata poco prima avvicinata dal connazionale su un bus di linea. Lì la giovane aveva evitato un approccio del ventisettenne che, sceso alla sua stessa fermata, l'ha spintonata e trascinata in un portone dove la giovane è stata sbattuta contro il muro, picchiata con pugni alla testa e graffi al viso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, molesta una ragazza sul bus, poi la sbatte contro un muro e la picchia: arrestato e processato un 27enne (di nuovo)

