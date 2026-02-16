Mo | nuovo insediamento verso est Gerusalemme ong ' annessione clandestina'

Il ministero delle Finanze e quello dell’Edilizia abitativa hanno sottoscritto un accordo con il Consiglio regionale di Benjamin, in Cisgiordania, per avviare un nuovo insediamento. Questa mossa rappresenta un’espansione verso est di Gerusalemme, alimentando le polemiche sulla presenza di insediamenti israeliani in aree contese. Il progetto prevede la costruzione di diverse abitazioni che si aggiungeranno alle aree già occupate, suscitando reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) - I ministeri delle Finanze e dell'Edilizia abitativa e il Consiglio regionale Benjamin della Cisgiordania hanno firmato nei giorni scorsi un accordo per la creazione di un nuovo insediamento che di fatto costituirà un'espansione verso est di Gerusalemme. Lo scrive il Times of Israel, citando funzionari secondo cui l'insediamento proposto avrebbe una contiguità territoriale con il quartiere Neve Yaakov di Gerusalemme Est, che si trova all'interno dei confini municipali di Gerusalemme. "È la prima volta dal 1967 che Gerusalemme viene estesa in direzione della Cisgiordania", sostiene l'organizzazione Peace Now, che si batte contro gli insediamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato oggi a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Un insediamento di coloni ebrei vicino ad Al-Minyya, a sud di Betlemme, nell’Area B della Cisgiordania, sarà evacuato oggi.

