Neres | Mi sono fatto trovare pronto è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso

David Neres ha condiviso le sue riflessioni in vista del match di Champions League tra Benfica e Napoli. L'attaccante brasiliano ha sottolineato l'importanza di sentirsi preparato e di mantenere alta la fiducia, sia da parte del mister che in se stesso, per affrontare al meglio questa sfida europea.

David Neres ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video per il match di Champions League tra Benfica e Napoli. Le parole di Neres. I ricordi dei tempi col Benfica: «Ho sempre detto di esser stato benissimo qui, la gente, il club e i tifosi mi hanno sempre accolto e trattato alla grande. Il ricordo più bello è quando abbiamo vinto il campionato, fu straordinario». Momento d'oro col Napoli? «Cerco di farmi trovare sempre pronto e ogni volta che vado in campo so che devo fare, penso che questo momento sia legato al duro lavoro che ho fatto per farmi trovare pronto. Quando ho avuto le mie chances, mi son fatto trovare pronto.