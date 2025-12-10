Neres | Mi sono fatto trovare pronto è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso
David Neres ha condiviso le sue riflessioni in vista del match di Champions League tra Benfica e Napoli. L'attaccante brasiliano ha sottolineato l'importanza di sentirsi preparato e di mantenere alta la fiducia, sia da parte del mister che in se stesso, per affrontare al meglio questa sfida europea.
David Neres ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video per il match di Champions League tra Benfica e Napoli. Le parole di Neres. I ricordi dei tempi col Benfica: «Ho sempre detto di esser stato benissimo qui, la gente, il club e i tifosi mi hanno sempre accolto e trattato alla grande. Il ricordo più bello è quando abbiamo vinto il campionato, fu straordinario». Momento d’oro col Napoli? «Cerco di farmi trovare sempre pronto e ogni volta che vado in campo so che devo fare, penso che questo momento sia legato al duro lavoro che ho fatto per farmi trovare pronto. Quando ho avuto le mie chances, mi son fatto trovare pronto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
De Rienzo: "Neres devastante! Parole di Mou? Non mi aspettavo nulla di diverso” - La giornalista Jolanda De Rienzo è intervenuta nel corso di 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che ... Secondo tuttonapoli.net
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» A Prime: «Ora che abbiamo trovato un equilibrio, è tutto più semplice. Del Benfica porto con me bei ricordi, la vittoria del campionato fu straordinaria». https:// - facebook.com Vai su Facebook
Nella sua migliore versione pur senza tanti titolari, il Napoli ha dominato la sfida con la Juve. Gli azzurri sono stati protagonisti con un pressing continuo e una chiarezza di idee e di intenzioni straordinarie. Neres è il colpo di cannone di questo nuovo Napoli, l Vai su X
Il meteo cambia radicalmente in Italia da questa data: cerchiatela sul calendario temporeale.info
Russia blocca l’arbitrato di Tecnimont e impone maxi-penali sbircialanotizia.it
Inter, allarme infortuni: Acerbi verso il forfait in Supercoppa, rebus Calhanoglu forzainter.eu
okgiorgio annuncia i concerti del 2026, sei date nei club lapresse.it
«Ecco l'offerta Usa alla Russia»: i punti del piano (che Putin considera ancora "timido")?Macron, Starmer e ... corriere.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine