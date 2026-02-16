Miramari ora si gode il suo Forlì | Avremmo potuto vincere ma ci prendiamo questo punto

Miramari ha festeggiato il suo primo punto con il Forlì dopo la partita contro il Guidonia Montecelio, a causa di una prestazione combattiva e di un finale emozionante. Il giocatore ha commentato la partita, dicendo che avrebbero potuto ottenere la vittoria, ma sono comunque soddisfatti del pareggio. La squadra romagnola ha conquistato il terzo risultato utile di fila in trasferta, dimostrando una buona crescita. La gara si è conclusa 1-1, con un gol decisivo arrivato negli ultimi minuti.

Un punto d'oro a Ravenna, Miramari è soddisfatto del suo Forlì "Abbiamo saputo soffrire" Il Forlì ottiene un risultato importante nel derby contro il Ravenna, seconda in classifica.