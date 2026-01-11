Un punto d' oro a Ravenna Miramari è soddisfatto del suo Forlì Abbiamo saputo soffrire

Il Forlì ottiene un risultato importante nel derby contro il Ravenna, seconda in classifica. Con una prestazione attenta e determinata, i biancorossi riescono a conquistare un punto prezioso in chiave salvezza. Miramari, soddisfatto, sottolinea come la squadra abbia saputo affrontare le difficoltà, dimostrando carattere e compattezza in una gara complessa. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso stagionale dei biancorossi.

È un punto importante in chiave salvezza quello che il Forlì conquista nel derby della "Ravegnana" in casa del Ravenna vicecapolista; biancorossi che con una prestazione attenta e determinata bloccano così sul pari la formazione allenata da Marchionni replicando alla sfortunata gara contro. "Abbiamo fatto una partita ordinata, la qualità del Ravenna ci ha messo in difficoltà ma abbiamo saputo soffrire e tutto sommato posso dire che il pari è il risultato più giusto" è il pensiero del tec ...

Livorno, punto d'oro col Ravenna e primo gol tra i professionisti per Davide Gentile - Se è vero che un problema fisico ha offuscato un pomeriggio positivo, è altrettanto vero che il primo gol tra i professionisti non si scorda mai. tuttomercatoweb.com

IL PUNTO SUL CAMPIONATO - La Virtus Roma perde e Livorno resta in vetta da sola - Ferrara torna alla vittoria e travolge la Virtus Imola - Inaspettato ko casalingo per Ravenna - Caserta supera Piombino dopo un supplementare - facebook.com facebook

