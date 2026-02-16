Milazzo Servizi sindacati all’attacco | Scelte da privato non da partecipata

I sindacati di Milazzo Servizi accusano l’azienda di aver preso decisioni che sembrano quelle di un’impresa privata, non di una società partecipata dal Comune. La causa è la gestione delle assunzioni e delle risorse umane, che secondo i rappresentanti sindacali, si sta svolgendo senza consultare i lavoratori. In una riunione recente, i sindacalisti hanno segnalato che le scelte fatte dall’azienda appaiono poco trasparenti e poco coinvolgenti per i dipendenti. La tensione cresce e i lavoratori minacciano di scioperare.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti proclamano lo stato di agitazione contro il contratto autonomo e la riduzione degli addetti nel passaggio all'azienda comunale "Azioni che sembrano di un privato, non di una partecipata del Comune". Con queste parole Filcams Cgil Messina, Fisascat Cisl Messina e Uil Trasporti annunciano lo stato di agitazione dei lavoratori coinvolti nel processo di internalizzazione dei servizi alla Milazzo Servizi. La vertenza si apre dunque in una fase delicata per i dipendenti interessati, mentre resta alta la tensione sul futuro contrattuale e occupazionale.