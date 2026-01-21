Iacp approva partenariato pubblico-privato per efficientamento energetico | 152 alloggi e 4 botteghe a Milazzo

Il Consiglio di Amministrazione dello IACP di Messina ha approvato, all’unanimità, un accordo di partenariato pubblico-privato finalizzato all’efficientamento energetico di 152 alloggi e 4 botteghe a Milazzo. La decisione, presa il 20 gennaio 2026, si inserisce in un percorso volto a migliorare la qualità degli immobili e a promuovere pratiche sostenibili nel settore abitativo pubblico.

Il nuovo CdA guidato da Picciolo avvia il progetto di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sostenuto dal PNRR e dalla Missione 7 Il Consiglio di Amministrazione dello IACP di Messina, nella seduta del 20 gennaio 2026, ha approvato all'unanimità la proposta di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, con l'obiettivo di promuovere l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica dell'Istituto. Nel dettaglio, l'intervento interesserà 152 alloggi e 4 botteghe situati in località Fumarella, nel comune di Milazzo, e sarà realizzato tramite le misure previste dal Pnrr– Next Generation EU, Missione 7.

