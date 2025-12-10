Pablo Volta Portraits sans filtres all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi | l’eredità di uno sguardo libero tra Italia e Francia – INTERVISTA ESCLUSIVA
L'Istituto Italiano di Cultura di Parigi ospita la mostra
Un viaggio nel cuore del quartiere storico faubourg Saint-Germain della Ville Lumière tra avanguardie, memoria e umanità attraverso lo sguardo limpido e indimenticabile di un fotografo che ha fatto la storia, offrendo sempre una visione autentica della realtà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
È sempre bello come la prima volta! ? L'Italia chiama, Juan Pablo Cuello risponde: il campione della Publiesse Chiaravalle fa parte della long list preliminare della Nazionale azzurra che il 16 gennaio 2026, dopo 28 anni, tornerà alla fase finale dei Cam Vai su Facebook
2025 - Il Napoli (13V, 4N nel 2025) è rimasto imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11V, 3N). Fortezza. #NapoliJuventus #SerieA #NapoliJuve Vai su X