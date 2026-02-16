Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 16 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, 16 febbraio, si svolge la tredicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani cercano di mantenere vivo il sogno di conquistare altre medaglie, dopo una domenica ricca di successi, tra cui le vittorie di Federica Brignone nel gigante e di Lisa Vittozzi nel biathlon. La giornata prevede cinque o sei competizioni, trasmesse in diretta su TV e streaming. I nostri atleti puntano a replicare i risultati positivi delle ultime ore.

Oggi lunedì 16 febbraio va in scena la tredicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio cinque sei e l'Italia vuole continuare a sognare in grande dopo aver festeggiato una domenica memorabile con i trionfi di Federica Brignone (gigante) e Lisa Vittozzi (inseguimento di biathlon), accompagnati dall'argento nello snowboardcross a squadre e dal bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo. Lo sci alpino offrirà l'attesissimo slalom maschile sulla pista Stelvio di Bormio: Alex Vinatzer riuscirà a piazzare le due manche di lusso necessarie per conquistare il risultato di prestigio? Da seguire con grande attenzione lo short track sul ghiaccio di Milano: Arianna Fontana inseguirà una nuova medaglia sui 1000 metri, Pietro Sighel si rimetterà in gioco sui 500 metri (ci sarà spazio solo per le batterie) e si disputeranno anche le semifinali della staffetta maschile.