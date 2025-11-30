Milan Kirovski su Bartesaghi | Siamo molto contenti esempio di umiltà e personalità

Nel post partita del Milan Futuro di oggi, che ha giocato contro il Brusaporto, Jovan Kirovski ha parlato proprio del giovane Bartesaghi, sempre più al centro della prima squadra rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Kirovski su Bartesaghi: “Siamo molto contenti, esempio di umiltà e personalità”

Leggi anche questi approfondimenti

SCONFITTA MILAN FUTURO! I rossoneri perdono 2-1 contro il Villa Valle (gol di Ibrahimovic Jr). #MilanFuturo #SerieD #Kirovski #IbrahimovicJr #CrisiMilanFuturo - facebook.com Vai su Facebook

SCONFITTA MILAN FUTURO! I rossoneri perdono 2-1 contro il Villa Valle (gol di Ibrahimovic Jr). #MilanFuturo #SerieD #Kirovski #IbrahimovicJr #CrisiMilanFuturo Vai su X

Kirovski su Bartesaghi: "È un esempio di umiltà e personalità per i ragazzi di Milan Futuro" - Brusaporto, sfida terminata 1 a 1, Jovan Kirovski ha parlato di Davide Bartesaghi, il risultato più importante e soddisfacente del progetto ... Si legge su milannews.it

Milan, Bartesaghi: “Penso alla Nazionale, devo stare tranquillo e pensare al Milan” - Dal nostro inviato allo stadio Meazza, San Siro, Milano: Martino Cardani Il giocatore rossonero Bartesaghi ha parlato nella conferenza stampa nel post di Milan Lazio: ecco le sue parole, LIVE da San S ... Da msn.com

Verso Milan-Lazio: confermato Bartesaghi, out Pulisic. Al suo posto Nkunku con Leao - PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Leao. Segnala milannews.it