Adriano Galliani e Massimiliano Allegri si sono incontrati a cena a San Valentino, nel quartiere Brera di Milano, per discutere del futuro del club e rivivere ricordi del passato. Galliani, ex dirigente del Milan per oltre trent’anni, e Allegri, attuale allenatore dei rossoneri, si sono ritrovati in un ristorante frequentato spesso da giocatori e tifosi, scambiando battute e aggiornamenti sulla squadra.

La giusta occasione, per 'Tuttosport', per fare un salto nel passato tra ricordi e comuni successi nel Milan. "Chissà che il feeling speciale tra Allegri e Galliani non possa anche riaprire le porte di 'Casa Milan' a uno dei dirigenti più abili e vincenti della storia del calcio italiano. Un figura che farebbe ancora comodo a tanti", si è interrogato il quotidiano torinese. LEGGI ANCHE: Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì . >>> Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ci aveva seriamente pensato la scorsa estate, al punto da incontrare Galliani a Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, gli amici Galliani e Allegri a cena insieme. Tra passato e futuro?

