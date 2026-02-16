Milan gli amici Galliani e Allegri a cena insieme Tra passato e futuro?
Adriano Galliani e Massimiliano Allegri si sono incontrati a cena a San Valentino, nel quartiere Brera di Milano, per discutere del futuro del club e rivivere ricordi del passato. Galliani, ex dirigente del Milan per oltre trent’anni, e Allegri, attuale allenatore dei rossoneri, si sono ritrovati in un ristorante frequentato spesso da giocatori e tifosi, scambiando battute e aggiornamenti sulla squadra.
La giusta occasione, per 'Tuttosport', per fare un salto nel passato tra ricordi e comuni successi nel Milan. "Chissà che il feeling speciale tra Allegri e Galliani non possa anche riaprire le porte di 'Casa Milan' a uno dei dirigenti più abili e vincenti della storia del calcio italiano. Un figura che farebbe ancora comodo a tanti", si è interrogato il quotidiano torinese. LEGGI ANCHE: Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì . >>> Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ci aveva seriamente pensato la scorsa estate, al punto da incontrare Galliani a Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, l’amicizia tra due grandi rossoneri: Allegri e Galliani avvistati a cena insieme
Massimiliano Allegri e Adriano Galliani sono stati visti a cena insieme a Milano, un incontro che ha sorpreso i tifosi rossoneri.
Galliani e Allegri insieme a cena, ritorno in vista per l’ex dirigente rossonero
Adriano Galliani e Massimiliano Allegri sono stati visti cenare insieme, segnale di un possibile ritorno di Galliani nel mondo del calcio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Galliani, il ritorno al Milan si avvicina? Cena con Allegri in occasione di Inter Juve; Galliani torna al Milan? Cosa è successo ieri sera, l'ultimo gesto del dirigente sembra non lasciare più dubbi.
Galliani fa ritorno al Milan? La ricostruzione di quanto accaduto ieri sera e quel gesto che sembra non lasciare più dubbiGalliani fa ritorno al Milan? La ricostruzione di quanto accaduto ieri sera e quel gesto che sembra non lasciare più dubbi Certi legami nel calcio resistono al tempo e alle diverse scrivanie. Ieri ser ... calcionews24.com
Tuttosport titola: Allegri e Galliani a cena tra passato e... futuroAllegri e Galliani a cena tra passato e... futuro: titola così questa mattina Tuttosport che racconta che sabato sera Massimiliano Allegri e Adriano Galliani sono stati a ... milannews.it
Amiche e amici di MILANO e ROMA: Questa sera, lunedì 16 febbraio, sarò a Milano alle 18.30 presso la Libreria Feltrinelli di viale Sabotino 28, dove presenterò Il nido del corvo insieme alla cara Cecilia Lavopa di Contorni di noir. Martedì 17 febbraio sarò inve - facebook.com facebook