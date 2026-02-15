Galliani e Allegri insieme a cena ritorno in vista per l’ex dirigente rossonero

Adriano Galliani e Massimiliano Allegri sono stati visti cenare insieme, segnale di un possibile ritorno di Galliani nel mondo del calcio. La cena si è svolta in un ristorante nel centro di Milano, dove i due hanno scambiato battute e ricordi legati ai loro anni al Milan. Galliani, dopo aver lasciato il ruolo di amministratore delegato dei rossoneri, sembra ora voler tornare in prima linea nel calcio, alimentando voci di un suo possibile coinvolgimento in progetti futuri.

L’amicizia tra Massimiliano Allegri e Adriano Galliani non è di certo un mistero, con i due che hanno mantenuto un ottimo rapporto da quando il tecnico livornese era sulla panchina del Milan quando il dirigente ricopriva la carica di amministratore delegato dei rossoneri. Possibile ritorno per Galliani al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, i due avrebbero cenato insieme nella serata di sabato in un ristorante per seguire insieme la partita tra Inter e Juventus. Un incontro che può derivare semplicemente dalla forte amicizia che da anni lega i due, ma che potrebbe riaccendere le voci inerenti un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan in ottica futura. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

