Milan | Allegri tra dubbi e recuperi
Il tecnico del Milan, Allegri, deve affrontare incertezza e ritorni importanti prima della partita contro il Como, che si giocherà mercoledì 18 febbraio alle 20:45 a San Siro. La squadra lavora duramente a Milanello per prepararsi alla sfida, cercando di recuperare alcuni giocatori infortunati.
Con il recupero contro il Como in programma mercoledì 18 febbraio alle 20:45 a San Siro, il Milan intensifica la preparazione a Milanello. Massimiliano Allegri deve gestire un mix di squalifiche, acciacchi e rientri imminenti per mantenere viva la corsa al vertice della Serie A, dove i rossoneri inseguono l’Inter La notizia più attesa riguarda Alexis Saelemaekers: il belga, reduce da un fastidio all’adduttore sinistro, ha lavorato a parte negli ultimi giorni, ma oggi dovrebbe tornare a pieno regime con il gruppo. Gli esami strumentali effettuati di recente hanno dato esito rassicurante, e se non ci saranno ricadute nelle prossime sedute (previste oggi, domani e mercoledì mattina), Allegri potrà contare su di lui Il match contro il Como, squadra ostica e in crescita sotto la guida di Cesc Fàbregas, rappresenta un’occasione imperdibile per i rossoneri. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
Milan, le ultime sulla saga Mateta. La conferenza stampa di Allegri tra infortunati e recuperi
Questa mattina il Milan ha aggiornato i tifosi sulla situazione di mercato e sugli infortuni.
Milan Flash - Allegri prepara tutto per il Como
