Milan le ultime sulla saga Mateta La conferenza stampa di Allegri tra infortunati e recuperi

Questa mattina il Milan ha aggiornato i tifosi sulla situazione di mercato e sugli infortuni. Allegri ha tenuto una conferenza stampa per parlare dei recuperi e delle sfide future, mentre si fanno progressi o si registrano nuovi problemi tra i giocatori. La squadra si prepara alla prossima partita con attenzione, in attesa di novità ufficiali.

Milan al centro di tantissime notizie di mercato, ma non solo. Nella mattina di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, si parla dell'ufficialità su un nuovo acquisto e delle ultimissime novità che riguardano l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, con un'altra squadra pronta a inserirsi alla fine. Non solo mercato, ma anche le parole di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di presentazione della gara Bologna-Milan, in programma domani sera. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA In attesa di capire come si svilupperà la vicenda Mateta, il Milan ha ufficializzato l'arrivo dal Chelsea di Idrissi-Regragui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le ultime sulla saga Mateta. La conferenza stampa di Allegri tra infortunati e recuperi Approfondimenti su Milan allenamenti Cagliari-Milan, il bollettino infortunati: le brutte notizie di Allegri in conferenza stampa Per la sfida di domani sera tra Cagliari e Milan, il tecnico Allegri ha annunciato una formazione ridimensionata a causa di numerosi infortunati. Allegri in conferenza stampa: “Mateta? Parlo solo dei tesserati del Milan” Domani sera il Milan affronta il Bologna in una sfida importante. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Conferenza Stampa | Massimiliano Allegri | Lecce-Milan Ultime notizie su Milan allenamenti Argomenti discussi: Formazioni ufficiali Roma-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Dybala, Vaz, Saelemaekers, Leao e Fullkrug; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Dove vedere il Milan in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT; Roma-Milan, diretta Serie A: pari all'Olimpico, tutte le dichiarazioni. Il mercato del Milan rischia di finire senza rinforzo in difesa? Le ultime novitàLa sessione invernale del mercato del Milan avrebbe dovuto portare almeno un rinforzo per la difesa, considerando i quattro giocatori a disposizione di Allegri per tre posti da titolare. Ad oggi, a po ... 90min.com Milan, attese novità sul fronte societario: le ultime sull'uscita di Elliott e l'arrivo di Manulife ComvestOltre che sul fronte mercato e rinnovo Maignan, che dovrebbe essere ufficializzato durante questo weekend, in casa rossonera sono attese novità in questi giorni anche sul fronte societario. milannews.it Juventus alla finestra per Mateta! Se il Milan non dovesse chiudere, i bianconeri potrebbero riprovarci proponendo altre condizioni al Crystal Palace nelle ultime ore di mercato Milan o Juve, a chi servirebbe di più Mateta - facebook.com facebook Il trasferimento di #Mateta al Milan risulta ancora bloccato! Le ultime #Fantacalcio x.com

