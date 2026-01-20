Goffredo Cerza futuro marito di Ramazzotti compie 30 anni | il regalo di Aurora e gli auguri di Michelle Hunziker

Goffredo Cerza, imprenditore e manager, ha compiuto 30 anni ieri, a Roma. È conosciuto anche per la sua relazione con Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Aurora e Michelle hanno rivolto i loro auguri, sottolineando il suo ruolo nel panorama pubblico e personale. Un traguardo importante che segna un percorso professionale e privato ricco di esperienze.

Ieri, ma di 30 anni fa, a Roma, nasceva Goffredo Cerza. Imprenditore, manager noto alla cronaca rosa per la relazione con Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. A celebrarlo, via social, anche la fidanzata e la suocera famosa. Aurora ha scritto: “Oggi è il compleanno di Goffredo.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Aurora Ramazzotti compie 29 anni, la dolce dedica di Michelle Hunziker: “Fiera di te” Leggi anche: Eros Ramazzotti compie gli anni, la dolce dedica di Michelle Hunziker Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la vacanza in Messico è finita; Pellegrini con pancino e famiglia Hunziker al completo a Cortina per la Milano Fashion Week Uomo; Jonathan Kashanian ne fa 45: da Elisabetta Gregoraci a Michelle Hunziker, ecco chi c’era al super party a ... Aurora Ramazzotti si sposa: C’è la data e la location. Mancano 8 mesi - Aurora Ramazzotti ha finalmente deciso, ovviamente con il futuro marito Goffredo Cerza, la data del suo matrimonio. Sarà il 4 luglio 2026. Dunque un evento estivo per la 28enne, già mamma del piccolo ... dilei.it Aurora Ramazzotti svela la data del matrimonio con Goffredo Cerza: «Ecco quando ci sposeremo, abbiamo guardato più di 20 location» - Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno. E finalmente la data è stata svelata. L'influencer e il suo compagno, già genitori di Cesare (nato nel marzo 2023), diventeranno moglie e marito il 4 ... ilmessaggero.it Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in vacanza con nonna Michelle Hunziker - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.