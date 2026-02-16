Mia sorella ha ispirato un esercito silenzioso del bene L’idea è semplice | alzati in piedi quando tutti stanno seduti

Padre Rick, sacerdote e medico in Haiti, ha iniziato a uscire di notte per raccogliere i corpi abbandonati tra le strade, dopo che un terremoto e la presenza delle gang hanno lasciato migliaia di vittime. La sua azione nasce dal desiderio di dare un minimo di dignità alle persone morte e di aiutare chi ancora vive a trovare un senso di speranza. In un paese dove la violenza e la distruzione hanno preso il sopravvento, il suo gesto si distingue come un atto di solidarietà concreto.