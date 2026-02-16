Mia sorella ha ispirato un esercito silenzioso del bene L’idea è semplice | alzati in piedi quando tutti stanno seduti
Padre Rick, sacerdote e medico in Haiti, ha iniziato a uscire di notte per raccogliere i corpi abbandonati tra le strade, dopo che un terremoto e la presenza delle gang hanno lasciato migliaia di vittime. La sua azione nasce dal desiderio di dare un minimo di dignità alle persone morte e di aiutare chi ancora vive a trovare un senso di speranza. In un paese dove la violenza e la distruzione hanno preso il sopravvento, il suo gesto si distingue come un atto di solidarietà concreto.
Milano – Padre Rick, sacerdote e medico in Haiti, l’isola prima devastata dal terremoto e oggi in mano alle gang criminali, la sera va in giro a raccogliere i cadaveri per le strade. La mattina dà una sistemata ai corpi e lì mette in una bara di cartone. Celebra una breve funzione religiosa. L’ultimo saluto. Lo sforzo di dare sepoltura ai dimenticati di questo terzo mondo. 2023. Alluvione in Emilia-Romagna. Il panettiere Marco Randon in due giorni ha allestito un forno. Offre il pane a chi ha perso tutto. Poi ci sono le persone celebri, da Martina Colombari, Arisa, Paola Turci, Fiorello, Raoul Bova, il premio Oscar Paul Haggis, Andrea Pellizzari, Massimiliano Ossini e Rajae Bezzaz, Bruno Vespa, Corrado Formigli, e tanti altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
“Mia sorella mi ha svegliato a mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro. Nel letto c’era la mia nipotina, l’ho baciata. In Venezuela ci sono mia madre e mio fratello”: così Aida Yespica
Aida Yespica ha raccontato di essere stata svegliata dalla sorella, che le ha comunicato dell’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti.
I migliori esercizi di stretching lombare seduti o in piedi per ridurre il doloreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gli amici famosi di James Van Der Beek condividono tributi emotivi dopo la sua morte all’età di 48 anni; Rafael Mini, l'unico atleta di San Marino alle Olimpiadi: Qui per godermela, poi si torna a scuola; Harry Styles parla dell’Amore per l’Italia e la Pausa che ha Ispirato il Nuovo Album.
Antonella Fiordelisi: «Non sento mia sorella da 5 anni. Mi ha invitata alla sua festa di laurea, ma non sono andata»Antonella Fiordelisi, ospite a La volta buona, si racconta senza filtri e parla del rapporto interrotto con la sorella, che non sente da cinque anni. Un legame forte, ... corriereadriatico.it
Mariavittoria Rava «Io, mia sorella e gli occhi dei bambini»Da piccole si dicono che non si lasceranno mai. Ma a 26 anni Francesca muore in un incidente e lei, Mariavittoria, mantiene quella promessa creando la Fondazione che porta il suo nome. E che dal 2000 ... msn.com
#AntonellaFiordelisi in lacrime a #LaVoltaBuona L'ex gieffina è stata ospite oggi da #CaterinaBalivo. In studio si parlava di rapporti familiari difficili e Antonella ha raccontato di avere una sorella di 10 anni più grande che non vede da 5/6 anni: "Mia sorella non - facebook.com facebook
Banchero: "Sono fan del Milan. Il calcio Conosciuto grazie a mia sorella..." x.com