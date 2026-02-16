Weston McKennie ha parlato alla vigilia di Galatasaray-Juventus, chiarendo le sue motivazioni dopo le recenti polemiche sui social. Il centrocampista statunitense ha sottolineato come si concentri esclusivamente sulla partita, nonostante le tensioni fuori dal campo. Durante la conferenza, ha anche condiviso un dettaglio interessante: si è allenato duramente per essere al massimo della forma e aiutare la squadra a ottenere un risultato positivo.

In vista della gara di andata dei playoff della Champions League 202526 tra Galatasaray e Juventus, si è svolta una conferenza stampa con Weston McKennie come protagonista principale. L’evento rientra nel percorso di preparazione alla sfida europea, offrendo un quadro sull’impegno della squadra e sugli obiettivi da perseguire nel confronto che determinerà l’accesso agli ottavi di finale. La riunione con i media ha incentrato l’attenzione sul contesto della partita e sul significato della doppia sfida. L’istruttoria ha evidenziato la necessità di bilanciare aspetti offensivi e difensivi, elementi decisivi in una situazione di playoff dove ogni dettaglio può incidere sull’esito dell’andata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McKennie: le dichiarazioni alla vigilia di Galatasaray-Juve

Weston McKennie ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Galatasaray e Juventus, in vista dell’andata dei playoff di Champions League 202526.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.