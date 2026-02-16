Conferenza stampa McKennie alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE | le parole

Weston McKennie ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Galatasaray e Juventus, in vista dell’andata dei playoff di Champions League 202526. Il centrocampista statunitense ha spiegato come la squadra si sta preparando con intensità e ha sottolineato l’importanza di sfruttare al massimo questa occasione per qualificarsi alla fase successiva. Durante l’incontro, McKennie ha anche menzionato l’energia del pubblico turco che si aspetta di vedere una partita combattuta.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Batistuta fa una rivelazione shock: «Ho chiesto che mi tagliassero le caviglie, volevo smettere di soffrire!» Infortunati Roma: sospiro di sollievo per Gasperini. L’esito degli esami di Wesley e Dybala, le loro condizioni e cosa filtra sul rientro Inter Juve finisce nel mirino del Codacons: «La partita va rigiocata!». Il duro comunicato dopo quanto successo a San Siro Lega Serie A Fantacalcio: comprato il 51%, affare monstre da 40 milioni di euro! Tutti i dettagli del nuovo business Fenucci non ha dubbi: «VAR? All’estero lo usano meno, dobbiamo pensare a come far tornare l’arbitro protagonista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa McKennie alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le parole Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le parole Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve LIVE: le sue dichiarazioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sorpresa Spalletti, chi parlerà alla conferenza stampa di Inter-Juve e non solo; Maghetto McKennie: il vero bomber della Juve è l'americano; Yildiz, l’annuncio del rinnovo fino al 2030: La storia continua, amo la Juventus; Juve, cose mai viste alla Continassa: ecco cosa è successo a poche ore dal derby d'Italia. Tra poco la conferenza stampa di Spalletti e McKennieTra poco Luciano Spalletti e Weston McKennie parleranno in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Galatasaray. TuttoJuve.com riportare le loro parole in diretta: ... tuttojuve.com Juve non chiara, McKennie confonde. Nella partita contro l’Inter…: parla il GalatasarayLa conferenza stampa del tecnico Okan Buruk, che nella Milano nerazzurra ricordano bene: Lemina squalificato, ma è meglio averlo nella gara di ritorno. Riecco Sané ... tuttosport.com Galatasaray Juve streaming e diretta tv Dove vedere il match - facebook.com facebook Juve, David non convocato per il Galatasaray: Thuram c’è #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com