Oliva Salviati | Riapertura San Giacomo di Roma non è storia personale ma battaglia collettiva

La riapertura dell’ospedale San Giacomo di Roma non riguarda solo una storia personale, ma diventa una battaglia di tutta la città. Oliva Salviati spiega che non si tratta di un fatto isolato, ma di un’azione condivisa da molti cittadini che hanno lottato per riottenere un servizio fondamentale. La vicenda si inserisce in una lotta più ampia, che coinvolge chi crede ancora nella cura pubblica e nel diritto alla salute.

(Adnkronos) – "La vicenda dell’Ospedale San Giacomo di Roma non è una cronaca locale, ma una battaglia personale e una battaglia dei tanti cittadini che vi hanno partecipato. È una storia italiana, una storia che attraversa i secoli, che unisce carità e diritto, Chiesa e Stato, passato e presente. Una storia che parla di sanità come dovere collettivo". Così all'Adnkronos, Oliva Salviati, discendente del cardinale Antonio Maria Salviati, fondatore dell'Ospedale San Giacomo di Roma, che per quasi 20 anni si è battuta per la riapertura dello storico nosocomio nel cuore della Capitale, che dal 2029, secondo quanto annunciato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, sarà un ospedale, una Rsa e un reperto di lunga degenza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su San Giacomo Roma

La Regione Lazio ha dato il via libera alla progettazione del nuovo ospedale San Giacomo nel centro di Roma.

La UGL Salute annuncia che il san Giacomo riapre i servizi essenziali.

Ultime notizie su San Giacomo Roma

