Martedì grasso che tempo farà a Latina? Le previsioni meteo per l’ultimo giorno di Carnevale

Il meteo a Latina giovedì si modifica a causa di una perturbazione proveniente dal nord Italia. La pioggia intensa e il vento forte stanno già causando disagi nelle strade principali della città. Domani, le previsioni indicano che il maltempo continuerà fino a sera, con temperature che resteranno basse. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni del tempo prima di uscire di casa.

Per il 17 febbraio tregua dalle piogge che da settimane non risparmiano neanche la provincia pontina. Poi a metà settimana torna il maltempo Martedì grasso si avvicina e anche nella provincia di Latina sono in programma eventi e iniziative in piazza promosse dalle varie amministrazioni comunali. L’attenzione è quindi, anche, puntata sulle previsioni meteo per la giornata clou dei festeggiamenti che coincide proprio con l’ultimo giorno di Carnevale. E dopo settimane di maltempo, la pioggia sembra voler concedere una tregua. Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per martedì 17 febbraio si attende a Latina “bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Una nuova perturbazione sta attraversando l’Italia e provoca maltempo per Carnevale, causando vento forte e mareggiate lungo le coste.

Il Martedì grasso nasce come tradizione popolare e si svolge ogni anno prima del Mercoledì delle Ceneri, segnando la conclusione delle festività carnevalesche.

