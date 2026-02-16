Martedì grasso che tempo farà a Latina? Le previsioni meteo per l’ultimo giorno di Carnevale
Il meteo a Latina giovedì si modifica a causa di una perturbazione proveniente dal nord Italia. La pioggia intensa e il vento forte stanno già causando disagi nelle strade principali della città. Domani, le previsioni indicano che il maltempo continuerà fino a sera, con temperature che resteranno basse. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni del tempo prima di uscire di casa.
Per il 17 febbraio tregua dalle piogge che da settimane non risparmiano neanche la provincia pontina. Poi a metà settimana torna il maltempo Martedì grasso si avvicina e anche nella provincia di Latina sono in programma eventi e iniziative in piazza promosse dalle varie amministrazioni comunali. L’attenzione è quindi, anche, puntata sulle previsioni meteo per la giornata clou dei festeggiamenti che coincide proprio con l’ultimo giorno di Carnevale. E dopo settimane di maltempo, la pioggia sembra voler concedere una tregua. Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per martedì 17 febbraio si attende a Latina “bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni”.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Tempo instabile e nuove perturbazioni a Carnevale, Martedì grasso con temperature in calo: le previsioni meteo
Una nuova perturbazione sta attraversando l’Italia e provoca maltempo per Carnevale, causando vento forte e mareggiate lungo le coste.
Martedì grasso: origine, significato e tradizioni dell’ultimo giorno di Carnevale
Il Martedì grasso nasce come tradizione popolare e si svolge ogni anno prima del Mercoledì delle Ceneri, segnando la conclusione delle festività carnevalesche.
Il meteo di martedì grasso, bel tempo con cielo serenoIL METEO OSMER DI MARTEDI 17 FEBBRAIO 2026 Martedì e mercoledì sulla regione affluiranno correnti nord-occidentali secche e stabili. Giovedì una profonda saccatura atlantica arriverà sull'Italia deter ... triestecafe.it
Domani sarà martedì grasso e non può mancare la regina del Carnevale...la LASAGNA ALLA NAPOLETANA La ricetta la trovate qui https://blog.giallozafferano.it/cuciniamoemangiamo/ricetta-lasagna-alla-napoletana/ - facebook.com facebook