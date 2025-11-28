Orban a Mosca Putin apre al vertice Usa-Russia a Budapest Merz | Il premier ungherese non gioca nella nazionale Ue

Per la seconda volta dall’anno scorso, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, un ulteriore affronto agli sforzi per isolare Mosca messi in campo dal resto dell’Unione europea, soprattutto perché il presidente russo ha accettato la proposta di Orbán di incontrare gli Stati Uniti a Budapest per discutere della guerra in Ucraina. La mossa dell’ungherese ha suscitato aspre critiche, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz che ha criticato duramente il viaggio a Mosca – “Non gioca con la nazionale europea da un po’ di tempo e la visita rientra in questo contesto” -, lamentando che sia avvenuto senza consultare gli alleati di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

